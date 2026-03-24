Ростовчанам посоветовали быть осторожнее на дорогах из-за дождя

В связи с выпадением осадков Госавтоинспекция Ростовской области обратилась к автовладельцам с призывом соблюдать повышенные меры предосторожности на дорогах.

Как сообщили в ведомстве, в ночь на 24 марта по всей Ростовской области начался дождь. Местами непогода сохранится в течение всего дня. Ожидается, что дорожная обстановка осложнится: мокрое дорожное покрытие снижает сцепление шин с дорогой, а видимость может быть ограничена. Все это приводит к увеличению риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям:

- Соблюдать установленный скоростной режим и выбирать скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям.
- Увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства.
- Избегать резких маневров, таких как обгоны и экстренные торможения.
- Быть предельно внимательными при проезде перекрестков, пешеходных переходов и участков с ограниченной видимостью.

Пешеходам также следует быть осторожными и убедиться в безопасности перехода дороги.
Фото: Donday
