Ростовчанам посоветовали быть осторожнее на дорогах из-за дождя

Фото: Donday

В связи с выпадением осадков Госавтоинспекция Ростовской области обратилась к автовладельцам с призывом соблюдать повышенные меры предосторожности на дорогах.Как сообщили в ведомстве, в ночь на 24 марта по всей Ростовской области начался дождь. Местами непогода сохранится в течение всего дня. Ожидается, что дорожная обстановка осложнится: мокрое дорожное покрытие снижает сцепление шин с дорогой, а видимость может быть ограничена. Все это приводит к увеличению риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.В связи с этим, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям:- Соблюдать установленный скоростной режим и выбирать скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям.- Увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства.- Избегать резких маневров, таких как обгоны и экстренные торможения.- Быть предельно внимательными при проезде перекрестков, пешеходных переходов и участков с ограниченной видимостью.Пешеходам также следует быть осторожными и убедиться в безопасности перехода дороги.