В Шахтах родители просят сдать кровь для мальчика, пострадавшего в ДТП

Фото: Ростов ру.

В Шахтах для 14-летнего подростка, пострадавшего в аварии, требуется донорская кровь. По информации источника Donday – Шахты, ДТП произошло 19 октября на улице Дачной поселка шахты «Южная».Подробные обстоятельства аварии неизвестны. Известно, что в результате ДТП пострадал 14-летний мальчик Игорь. Парень находится в критическом состоянии и нуждается в донорской крови. Родители просят оказать помощь ребенку. Мальчику требуется плазма крови. Приоритетна вторая положительная группа. Однако сдать кровь может каждый здоровый человек с любой группой от 18 лет и весом более 50 килограммов.Пункт сдачи крови находится на проспекте Ленинского Комсомола, 58. Для Каратунова Игоря Игоревича.Дончане без медицинских противопоказаний могут сдать кровь.Доноров принимают с 8 до 12 часов. Суббота – выходной день. В Ростове можно сдать кровь 21 октября на улице Ченцова, 71/636б. Телефон приемной: 8 (863) 251-82-81 (для записи). Сдавая кровь, нужно уточнить, для кого она предназначается.