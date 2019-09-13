В Ростовской областной больнице после двухмесячного лечения скончался 2-летний ребёнок





Виталий и Елена Богомоловы готовились к операции в Москве. Их сыну, двухлетнему Ванечке, столичные специалисты должны были пересадить почку. У малыша практически сразу после рождения диагностировали хроническую почечную недостаточность.



В Москве ребёнку установили катетер и перевели его на перитонеальный диализ. Начался период подготовки к долгожданной операции. Донором должна была выступить мама мальчика. Родители поддерживали контакты с несколькими ведущими клиниками столицы, где готовы были сделать пересадку. Родители получили рекомендации и вернулись в Ростов.

- По медицинским показаниям мы с рождения не делали прививки, наличие которых было обязательным условием операции, - рассказал отец Вани – Виталий Богомолов. – Конечно, без них малыш периодически болел. На лечение мы несколько раз ложились в нефрологическое отделение Ростовской областной детской клинической больницы. Там нам реально помогали дожить до пересадки. Подавляя иммунитет одними лекарственными препаратами, компенсировали другими. Терапию назначали по данным анализов на чувствительность к бактериям, за исключением последнего раза.



Два месяца назад у Вани появилась одышка. Родители сразу же отвезли его в больницу. Заведующий нефрологическим отделением областной больницы сказал, что причина либо в сердце, либо в лёгких. Но госпитализировать к себе в отделение малыша врач отказался, ссылаясь на наличие якобы инфекции, которая может повлиять на других детей. Ванечку поместили в инфекционное отделение. С того дня началась ежедневная борьба крошки за жизнь, которая длилась два месяца.

- На протяжении шести недель ребёнка пичкали антибиотиками, которые даже температуру не сбивали. После курса лечения он перестал ходить, усилилась одышка, появилась слабость, - вспоминает Виталий.



Всё это время с мальчиком была мама. Ей приходилось постоянно следить за малышом, которому всё время ставили капельницы. Ребёнок норовил выдернуть катетер. Ему удавалось сделать это за доли секунды, стоило маме отвернуться. Это обстоятельство врачи использовали против женщины, обвинив её, что она плохо смотрела за ребёнком.



Тем временем Елена валилась с ног. Ночной перитонеальный диализ, повышенная температура у ребенка требовали постоянного контроля. От малыша нельзя было глаз отвести, поменять постельное, постирать, сходить за едой, даже отлучиться в туалет было проблемой. В один из дней женщина совсем выбилась из сил и чуть не потеряла сознание.



А Ванечке становилось всё хуже. Но адекватной корректировки лечения не происходило. У ребенка состояние ухудшалось. Врачи решили перевести ребенка в реанимацию.

- В реанимации, видимо, подобрали более подходящий антибиотик. Использовали кислородную терапию, прокапали кровь. Температура нормализовалась, у ребёнка появился аппетит. Но после реанимации его снова поместили в инфекционное отделение, - добавил отец Вани.



У малыша снова повысилась температура, появились рвота и жидкий стул. Врачи несколько раз собирались на консилиумы, но в схему лечения адекватные изменения не вносились. После установки очередного катетера 6 сентября Ванечка снова оказался в реанимации.

- В установке катетера принимал участие заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии. По его словам, он не хотел этого делать. В итоге у ребёнка дважды останавливалось сердце. Первый раз, со слов анестезиолога, сердце запустили, а второй раз нет…



Вскрытие показало зашлакованность легких, сильную анемию. Почему, когда малыш поступил в больницу с жалобами на одышку, врачи сразу не проверили его лёгкие и не предприняли мер по лечению, неизвестно. В официальном же заключении сказано, что причиной смерти стала почечная недостаточность – диагноз, с которым люди живут всю жизнь. Тем более ребёнок был на автоматическом перитонеальном диализе, который до этого полностью справлялся со своей функцией.



Родители считают, что причиной смерти Вани стали неверно подобранная анестезия и неправильное лечение.

- Оценку действиям врачей пусть теперь дают следователи (родители Вани написали заявление в СК Российской Федерации - прим. ред.). Я знаю одно: мы пришли в больницу с ребёнком, который самостоятельно, бегал, прыгал, а забрали сына из морга, - едва сдерживая слёзы, говорит Виталий.



Убитые горем родители «не жаждут чьей-то крови». Они с трудом находят в себе силы, чтобы рассказать подробности потери сынишки, но считают своим долгом разобраться в причинах смерти своего ребёнка.



Родители не опустили руки, когда крошке поставили диагноз «ХПН». Мама и папа готовы были биться за жизнь сына до последнего, и все шансы на счастливое будущее у Ванечки были. Ребенок, который так хотел жить, рано начал говорить, ходить. Никто даже предположить не мог, что его сердце перестанет биться при таких обстоятельствах и столь внезапно.