Социальные пенсии увеличат на 6,8% с 1 апреля в Ростовской области
С 1 апреля 2026 года всех получателей социальных пенсий по всей России, включая жителей Ростовской области, ожидает индексация выплат. Размер повышения составит 6,8%, что обусловлено увеличением прожиточного минимума пенсионера. Напомним, что с 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров был установлен на уровне 16 288 рублей.
Кто имеет право на социальную пенсию
Социальная пенсия – это ежемесячная государственная выплата, предназначенная для нетрудоспособных граждан, которые не могут претендовать на страховую пенсию. Это бывает в случаях, когда у человека отсутствует необходимый 15-летний страховой стаж или 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. В отличие от страховой пенсии, которая финансируется за счет работодательских отчислений, социальная пенсия выплачивается из федерального бюджета.
Категории граждан, которым положена социальная пенсия:
По старости:
Мужчины с 69 лет и женщины с 64 лет. К 2028 году возраст выхода на пенсию будет постепенно увеличен до 70 и 65 лет.
Для представителей коренных народов Севера предусмотрены более ранние сроки: мужчины с 55 лет, женщины с 50 лет.
По инвалидности:
Граждане с инвалидностью I, II и III групп, включая инвалидов с детства.
Дети-инвалиды.
По потере кормильца:
Дети и студенты очной формы обучения (до 23 лет), потерявшие одного или обоих родителей.
Дети-сироты:
Дети до 18 лет, оба родителя которых неизвестны. Выплаты могут продолжаться до 23 лет (или до конца обучения) при условии, что ребенок не находится под опекой в приемной семье.
Важно отметить, что социальная пенсия по старости назначается на пять лет позднее, чем страховая. Также, иностранные граждане и лица без гражданства для получения социальной пенсии должны прожить в России не менее 15 лет.
Как оформить социальную пенсию: документы и процедуры
Процесс оформления социальной пенсии зависит от ее вида: по старости, по инвалидности или по потере кормильца.
Социальная пенсия по старости: В большинстве случаев требуется подать заявление. Однако, есть исключение: если гражданин по достижении определенного возраста прекращает получать страховую пенсию по инвалидности, социальная пенсия по старости может быть назначена автоматически, без заявления. Для подачи заявления, как правило, потребуются:
Паспорт гражданина РФ
СНИЛС
Документы, подтверждающие страховой стаж (например, трудовая книжка, справка из центра занятости, справка об открытии ИП)
Реквизиты банковского счета.
Социальная пенсия по инвалидности: Пенсия может быть назначена как в беззаявительном, так и в заявительном порядке. Беззаявительный порядок означает автоматическое назначение со дня установления инвалидности. При заявительном порядке потребуются:
Паспорт
СНИЛС (достаточно знать номер)
Справка об инвалидности (полученная после медико-социальной экспертизы)
Номер банковского счета
Документы, подтверждающие стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент (если имеются)
Документы, подтверждающие стаж работы или проживание в районах Крайнего Севера (если имеются)
Данные об иждивенцах (если имеются).
Важно: Граждане с инвалидностью с детства, пропустившие срок переосвидетельствования после 18 лет по уважительной причине, могут получить пенсию с даты установления инвалидности за прошедшее время.
Социальная пенсия по потере кормильца: Этот вид пенсии требует более обширного пакета документов:
Заявление о назначении пенсии
Документы, удостоверяющие личность заявителя
Свидетельство о смерти кормильца
Документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельства о рождении, заключении/расторжении брака, усыновлении)
Документы, подтверждающие причину смерти кормильца
Справка о неполучении пенсии или прекращении ее выплаты (при наличии)
Копия СНИЛС
Копии документов, подтверждающих право на социальные льготы
Выписка из акта медико-социальной экспертизы (в случае инвалидности заявителя)
Справка о составе семьи и совместном проживании (при наличии)
Согласие на обработку персональных данных
Реквизиты банковского счета.
В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы, например, решение органа опеки и попечительства для опекунов, или свидетельство о рождении для ребенка.
Для получения точной информации и консультации по конкретной ситуации рекомендуется обращаться в территориальные органы Социального фонда России (СФР).