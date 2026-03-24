Социальные пенсии увеличат на 6,8% с 1 апреля в Ростовской области

Фото: Donday

С 1 апреля 2026 года всех получателей социальных пенсий по всей России, включая жителей Ростовской области, ожидает индексация выплат. Размер повышения составит 6,8%, что обусловлено увеличением прожиточного минимума пенсионера. Напомним, что с 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров был установлен на уровне 16 288 рублей.Социальная пенсия – это ежемесячная государственная выплата, предназначенная для нетрудоспособных граждан, которые не могут претендовать на страховую пенсию. Это бывает в случаях, когда у человека отсутствует необходимый 15-летний страховой стаж или 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. В отличие от страховой пенсии, которая финансируется за счет работодательских отчислений, социальная пенсия выплачивается из федерального бюджета.Категории граждан, которым положена социальная пенсия:Мужчины с 69 лет и женщины с 64 лет. К 2028 году возраст выхода на пенсию будет постепенно увеличен до 70 и 65 лет.Для представителей коренных народов Севера предусмотрены более ранние сроки: мужчины с 55 лет, женщины с 50 лет.Граждане с инвалидностью I, II и III групп, включая инвалидов с детства.Дети-инвалиды.Дети и студенты очной формы обучения (до 23 лет), потерявшие одного или обоих родителей.Дети до 18 лет, оба родителя которых неизвестны. Выплаты могут продолжаться до 23 лет (или до конца обучения) при условии, что ребенок не находится под опекой в приемной семье.Важно отметить, что социальная пенсия по старости назначается на пять лет позднее, чем страховая. Также, иностранные граждане и лица без гражданства для получения социальной пенсии должны прожить в России не менее 15 лет.Как оформить социальную пенсию: документы и процедурыПроцесс оформления социальной пенсии зависит от ее вида: по старости, по инвалидности или по потере кормильца.В большинстве случаев требуется подать заявление. Однако, есть исключение: если гражданин по достижении определенного возраста прекращает получать страховую пенсию по инвалидности, социальная пенсия по старости может быть назначена автоматически, без заявления. Для подачи заявления, как правило, потребуются:Паспорт гражданина РФСНИЛСДокументы, подтверждающие страховой стаж (например, трудовая книжка, справка из центра занятости, справка об открытии ИП)Реквизиты банковского счета.Пенсия может быть назначена как в беззаявительном, так и в заявительном порядке. Беззаявительный порядок означает автоматическое назначение со дня установления инвалидности. При заявительном порядке потребуются:ПаспортСНИЛС (достаточно знать номер)Справка об инвалидности (полученная после медико-социальной экспертизы)Номер банковского счетаДокументы, подтверждающие стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент (если имеются)Документы, подтверждающие стаж работы или проживание в районах Крайнего Севера (если имеются)Данные об иждивенцах (если имеются).Важно: Граждане с инвалидностью с детства, пропустившие срок переосвидетельствования после 18 лет по уважительной причине, могут получить пенсию с даты установления инвалидности за прошедшее время.Этот вид пенсии требует более обширного пакета документов:Заявление о назначении пенсииДокументы, удостоверяющие личность заявителяСвидетельство о смерти кормильцаДокументы, подтверждающие родственные отношения (свидетельства о рождении, заключении/расторжении брака, усыновлении)Документы, подтверждающие причину смерти кормильцаСправка о неполучении пенсии или прекращении ее выплаты (при наличии)Копия СНИЛСКопии документов, подтверждающих право на социальные льготыВыписка из акта медико-социальной экспертизы (в случае инвалидности заявителя)Справка о составе семьи и совместном проживании (при наличии)Согласие на обработку персональных данныхРеквизиты банковского счета.В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы, например, решение органа опеки и попечительства для опекунов, или свидетельство о рождении для ребенка.Для получения точной информации и консультации по конкретной ситуации рекомендуется обращаться в территориальные органы Социального фонда России (СФР).