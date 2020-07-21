В Ростовской области ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой
Фото: cityug.ru
Главный санитарный врач региона дал оценку нынешней ситуации с коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Своими наблюдениями Евгений Ковалёв поделился во время брифинга в правительстве области 23 июля.
Эпидемиологической ситуации в Ростовской области дал оценку главный санитарный врач.
По словам Евгения Ковалёва, эпидемиологическая ситуация в целом по региону остаётся напряжённой. На это указывает ежедневный рост числа заразившихся опасным вирусом.
- Около недели Ростовская область находится выше показателей. Согласно данным, большинство заболевших - жители городов, также есть случаи заболевания и в сёлах, - отметил Евгений Ковалёв.
Помимо этого, есть и положительные показатели. Так, по мнению главного санврача Дона, в регионе больше не фиксируют вспышки CОVID-19, а среди заразившихся детей становится с каждым днём меньше.
Как сообщалось ранее, за последние сутки в Ростовской области зарегистрировали 120 новых случаев заболевания. За весь период пандемии уже 11 898 человек поразил новый вирус.