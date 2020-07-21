В Ростовской области ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой

Фото: cityug.ru

Главный санитарный врач региона дал оценку нынешней ситуации с коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Своими наблюдениями Евгений Ковалёв поделился во время брифинга в правительстве области 23 июля.Эпидемиологической ситуации в Ростовской области дал оценку главный санитарный врач.По словам Евгения Ковалёва, эпидемиологическая ситуация в целом по региону остаётся напряжённой. На это указывает ежедневный рост числа заразившихся опасным вирусом.Помимо этого, есть и положительные показатели. Так, по мнению главного санврача Дона, в регионе больше не фиксируют вспышки CОVID-19, а среди заразившихся детей становится с каждым днём меньше.Как сообщалось ранее, за последние сутки в Ростовской области зарегистрировали 120 новых случаев заболевания. За весь период пандемии уже 11 898 человек поразил новый вирус.