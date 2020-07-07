В Ростовской области увеличился процент детей среди заболевших коронавирусом

На Дону изменился возрастной состав заболевших коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба 9 июля сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора – главный санитарный врач области Евгений Ковалев.Семь процентов заразившихся – это дети до 14 лет. На долю подростков приходится 1,3% пациентов.Десять процентов заболевших – это жители области в возрасте от 18 до 29 лет. Прирост этой возрастной категории с начала пандемии практически не менялся.Основную долю заболевших составляют пациенты двух возрастных категорий - 30 – 49 лет (34%) и 50 – 65 лет (30%).За последние полтора месяца увеличилось количество заболевших старше 65 лет. В настоящее время они составляют 17% от общего числа пациентов.Евгений Ковалев также сообщил, что 53% инфицированных в Ростовской области – это женщины.Напомним, по данным на 8 июля, в Ростовской области зарегистрировано 10 441. Жертвами covid-19 за весь период стали 152 человека.