В Ростовской области сбили пять беспилотников

Фото: Rostov.ru

ВРИО губернатора Ростовской области сообщил о пяти сбитых беспилотниках. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале.Беспилотные летательные аппараты атаковали около 22:00 на территории Новошахтинска. К счастью, в результате случившегося пострадавших и разрушений нет.- Системы ПВО продолжают работу,- сказано в сообщении.Добавим, что днем ранее в регионе сбили один беспилотник. БПЛА был уничтожен на территории Каменска-Шахтинского. После произошедшего пострадавших нет.