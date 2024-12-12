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В Ростовской области сбили пять беспилотников

В Ростовской области сбили пять беспилотников
ВРИО губернатора Ростовской области сообщил о пяти сбитых беспилотниках. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале.

Беспилотные летательные аппараты атаковали около 22:00 на территории Новошахтинска. К счастью, в результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

- Системы ПВО продолжают работу,- сказано в сообщении.

Добавим, что днем ранее в регионе сбили один беспилотник. БПЛА был уничтожен на территории Каменска-Шахтинского. После произошедшего пострадавших нет.
Фото: Rostov.ru
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