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В Ростовской области с ООО «Цимлянское» хотят взыскать более 2 млн рублей

В Ростовской области с ООО «Цимлянское» хотят взыскать более 2 млн рублей
На Дону индивидуальный предприниматель хочет взыскать более двух миллионов рублей с ООО «Цимлянское».

И истец, и ответчик занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур. В августе 2018 года стороны заключили договор о возмездном оказании услуг. В результате ООО «Цимлянское» не выполнило своих обязательств и задолжало ИП 1 947 560 рублей.

Пострадавшая сторона обратилась в Арбитражный суд Ростовской области, чтобы взыскать с компании задолженность. Также истец требует получить неустойку в размере 48 969 рублей и вернуть расходы, потраченные на адвоката, в размере 100 000 рублей.

Суд принял дело к производству и назначил предварительное заседание на 5 ноября 2019 года.

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