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Ростовская таможня хочет взыскать с ООО «Донское Золото» 40,3 млн рублей

Ростовская таможня хочет взыскать с ООО «Донское Золото» 40,3 млн рублей
Ростовская таможня требует взыскать с компании «Донское Золото» 40 305 402 рубля. Согласно информации на сайте федерального реестра сведений о банкротстве, арбитражный суд признал торговый дом банкротом. Такое решение было озвучено в апреле 2018 года.

Напомним, в том же году банк «Открытие» потребовал взыскать с «Донского Золота» 4 001 037 251 рубль за невыполнение обязательств по возврату средств за предоставление банком кредитов производителю масла.

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