Дончан привьют от коронавируса в ноябре

Донской регион вошел в число субъектов РФ, где вакцинация от коронавируса стартует в ноябре 2020 года. Однако информация пока предварительная, сообщил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.Жителей Дона начнут прививать только в том случае, если вакцина все-таки поступит в регион в конце осени. Исходя из слов директора Центра имени Гамалеи Александра Гиецбурга, Ростовская область войдет в число 10-15 регионов, на которые вакцины на первоначальном этапе хватит.Первыми привьют врачей и учителей. Вакцинация будет добровольной. При этом в случае отказа от прививки к работе их все равно допустят. Переболевшие коронавирусом жители вакцинироваться не будут.Стоит учесть, что, по словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, есть определенные противопоказания к вакцине. Например, повышенная температура. Кроме того, накануне вакцинации нельзя употреблять алкоголь.Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» Владимир Путин заявил 11 августа. В гражданский оборот она поступит 1 января 2021 года.