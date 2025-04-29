В Ростовской области рыбаки жалуются на слабый клев в регионе

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Ростовские рыбаки жалуются на слабый клёв в регионе. Об этом они сообщают в соцсетях.В минувшие выходные, 26–27 апреля, они отметили низкую активность рыбы, несмотря на потепление.Один из рыбаков сообщил, что в каналах Левого берега ловил только мелкую рыбу. Другие рыбаки также отметили ухудшение весеннего клёва по сравнению с предыдущими годами.Рыбаки также указали на низкий уровень воды в водоёмах. Эксперты предполагают, что это может быть причиной ухудшения поклёвки. В 2025 году ожидается маловодье, а приток воды в Цимлянское водохранилище значительно снизился.Депутат Сергей Билан отметил, что часть воды из Дона была направлена в новые регионы, что также могло повлиять на ситуацию.