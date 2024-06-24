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В Ростове рыбаки жалуются на отсутствие рыбы в платном водоеме

В Ростове рыбаки жалуются на отсутствие рыбы в платном водоеме
В Ростове-на-Дону рыбаки остались без улова на платном водоеме. Об этом они сообщили в социальных сетях.

По словам рыбаков, они провели на платном водоёме 11 часов, но так и не смогли поймать ни одной рыбы.

Один из них рассказал, что с 8:00 до 19:00 он так и не дождался ни одной поклёвки. Многие рыбаки уезжали с платного водоёма ни с чем.

В комментариях пользователи предположили, что хозяева водоёма специально перекармливают рыбу. Некоторые поддержали рыбаков, а кто-то призвал отказаться от платных водоёмов в пользу бесплатных мест, где можно поймать голодную рыбу.
Фото: соцсети
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