В Ростовской области рыбак едва не утонул из-за непогоды на реке

Сильный ветер едва не стал причиной трагедии на реке Маныч в Ростовской области. Происшествие случилось в Сальском районе 26 мая.Житель Песчанокопского района приехал к реке на рыбалку. Он достал снасти, поставил на воду резиновую лодку и отправился к середине реки. Через некоторое время поднялся сильный ветер. Вода стала попадать в лодку, заполняя ее все больше.К счастью, у мужчины был с собой телефон. Он позвонил в службу 112, а те в свою очередь направили к рыбаку спасателей, которые доставили его на сушу. Ему рассказали, что в непогоду находиться в реке на лодке опасно.