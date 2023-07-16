В Таганроге 26-летний рыбак на лодке едва не утонул

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Таганроге молодой рыбак едва не утонул. ЧП случилось около 17 часов 16 июля.Местный житель собирался порыбачить. Он взял снасти, сел в резиновую лодку и отплыл на пару километров от Таганрогского залива. В какой-то момент парень обнаружил, что плавсредство начало сдуваться. Оказалось, что в лодке была пробоина.Добраться до суши самостоятельно рыбак мог не успеть. К счастью, он взял с собой телефон. Молодой человек попросил помощи у службы спасения. Инспекторы, патрулировавшие Таганрогский залив, доставили парня на берег вместе с лодкой.В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что медицинская помощь потерпевшему бедствие не понадобилась.