В Новочеркасске разыскивают пропавшую пенсионерку

В Ростовской области без вести пропала 70-летняя женщина. Жительница Новочеркасска Наталья Белолюбцева пропала 25 июня.Пенсионерка ушла из дома на улице Молодежной около 18 часов. С тех пор никто не знает, где она может находиться. Родственники написали заявление в полицию и попросили волонтеров помочь в поисках.На вид пропавшей - около 70 лет, ее рост - 165 сантиметров, у неё худощавое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в голубое платье, на ногах были шлепанцы.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, позвоните по тел.: 8-800-700-54-52 или 112.