В Ростове разыскивают 73-летнюю пенсионерку

В Ростове разыскивают дезориентированную 73-летнюю пенсионерку. Любовь Васильченко(Вильдяева) ушла из дома в Советском районе и не вернулась.Женщина покинула дом 12 июня около 7:30. Родственники не знают куда она могла направиться, поэтому обратились за помощью в полицию. К поискам подключились и волонтеры.У пропавшей рост 166 сантиметров, каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения была одета в в бордовый пиджак, черную юбку, белые шлепки и бордовый берет.Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении Любови Васильченко, просим вас позвонить по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.