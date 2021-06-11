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В Ростове разыскивают 73-летнюю пенсионерку

В Ростове разыскивают 73-летнюю пенсионерку

В Ростове разыскивают дезориентированную 73-летнюю пенсионерку. Любовь Васильченко(Вильдяева) ушла из дома в Советском районе и не вернулась.

Женщина покинула дом 12 июня около 7:30. Родственники не знают куда она могла направиться, поэтому обратились за помощью в полицию. К поискам подключились и волонтеры.

У пропавшей рост 166 сантиметров, каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения была одета в в бордовый пиджак, черную юбку, белые шлепки и бордовый берет.

Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении Любови Васильченко, просим вас позвонить по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.

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