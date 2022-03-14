Фото: Лиза Алерт Юг

В Батайске ищут пропавшего 80-летнего мужчину. Анатолий Долгополов не выходит на связь с родными уже на протяжении трех недель.Пенсионер вышел из собственного дома 25 февраля и ушел в неизвестном направлении. Когда он не вернулся обратно, родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию. К поискам пожилого человека подключились волонтерские отряды.У Анатолия Долгополова худощавое телосложение, рост - 165 сантиметров, седые волосы и глаза голубого цвета. В день исчезновения он был одет в зеленую рубашку в полоску, черную куртку, синее трико и обут в серо-зеленые галоши.Если вы видели или вам что-либо известно о пропавшем, сообщите по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.