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В Батайске ищут пропавшего 80-летнего мужчину

В Батайске ищут пропавшего 80-летнего мужчину

В Батайске ищут пропавшего 80-летнего мужчину. Анатолий Долгополов не выходит на связь с родными уже на протяжении трех недель.

Пенсионер вышел из собственного дома 25 февраля и ушел в неизвестном направлении. Когда он не вернулся обратно, родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию. К поискам пожилого человека подключились волонтерские отряды.

У Анатолия Долгополова худощавое телосложение, рост - 165 сантиметров, седые волосы и глаза голубого цвета. В день исчезновения он был одет в зеленую рубашку в полоску, черную куртку, синее трико и обут в серо-зеленые галоши.

Если вы видели или вам что-либо известно о пропавшем, сообщите по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг
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