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В Ростовской области родители разыскивают 15-летнюю девочку-подростка

В Ростовской области родители разыскивают 15-летнюю девочку-подростка

В Ростовской области без вести пропала 15-летняя девочка-подросток. О местонахождении Елизаветы Письменской ничего не известно шесть дней. В районном МВД подтвердили информацию об исчезновении несовершеннолетней.

Елизавета живет на хуторе Михайлов Тацинский район. 29 августа она покинула дом и ушла в неизвестном направлении. Родители сразу заметили ее отсутствие и почувствовали, что что-то не так. Родные обратились за помощью к сотрудникам полиции.

Рост Елизаветы 150-160 сантиметров, девочка нормального телосложения. У нее карие глаза и каштановые волосы.

В день исчезновения на ней были синие джинсы, черная футболка и черные кроссовки на ногах.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней Елизаветы или видел ее, просьба позвонить по телефонам: 8-863-97-211-32 или 8-999-471-03-11.
Фото: Соцсети
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