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В Ростовской области разыскивают пропавшую пенсионерку из Мариуполя

В Ростовской области разыскивают пропавшую пенсионерку из Мариуполя
В Ростовской области ищут 79-летнюю женщину из Мариуполя. Светлана Горячева не выходит на связь с близкими почти три месяца.

Последний раз она разговаривала по телефону с родственниками 20 марта. Затем перестала отвечать на звонки и сообщения. Родные забили тревогу. Они пытались разыскать бабушку самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерским отрядам.

По словам близких, Светлана может находиться на территории ДНР или даже России. Поэтому добровольцы и правоохранители прочесывают в первую очередь приграничные региона. В их числе - Ростовская область.

Рост Светланы составляет 165 сантиметров, телосложение - среднее. У пропавшей карие глаза и седые волосы до плеч.

Если вы видели Светлану Горячеву или знаете какую-либо информацию о ее местонахождении, позвоните в полицию (112) или волонтерам - 8(800)700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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