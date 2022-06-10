В Ростовской области разыскивают пропавшую пенсионерку из Мариуполя

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области ищут 79-летнюю женщину из Мариуполя. Светлана Горячева не выходит на связь с близкими почти три месяца.Последний раз она разговаривала по телефону с родственниками 20 марта. Затем перестала отвечать на звонки и сообщения. Родные забили тревогу. Они пытались разыскать бабушку самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерским отрядам.По словам близких, Светлана может находиться на территории ДНР или даже России. Поэтому добровольцы и правоохранители прочесывают в первую очередь приграничные региона. В их числе - Ростовская область.Рост Светланы составляет 165 сантиметров, телосложение - среднее. У пропавшей карие глаза и седые волосы до плеч.Если вы видели Светлану Горячеву или знаете какую-либо информацию о ее местонахождении, позвоните в полицию (112) или волонтерам - 8(800)700-54-52.