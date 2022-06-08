В Ростовской области ищут пропавшую пенсионерку из Мариуполя

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области разыскивают пенсионерку из Мариуполя, пропавшую без вести. О местонахождении Татьяны Тохтарь ничего не известно третий месяц.Последний раз женщина выходила на связь 23 марта. С тех пор она не отвечает на звонки. Родные пытались самостоятельно узнать, где находится Татьяна, но не смогли. Тогда обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.Пропавшая может находиться на территории России. Поэтому в первую очередь добровольцы и правоохранители прочесывают приграничные регионы, включая Ростовскую область. Особенное внимание просят уделить пунктам временного размещения и медучреждениям.Рост Татьяны составляет 165 сантиметров, телосложение среднее. У женщины каштановые волосы и голубые глаза.Если вы видели Татьяну Тохтарь или знаете что-либо о ее местонахождении, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.