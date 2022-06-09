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На Дону разыскивают пропавшего 49-летнего мужчину из Мариуполя

На Дону разыскивают пропавшего 49-летнего мужчину из Мариуполя
В Ростовской области ищут 49-летнего мужчину из Мариуполя, пропавшего без вести. О местонахождении Андрея Бриневского ничего не известно четвертый месяц.

Последний раз родственники разговаривали с ним по телефону 11 марта. С тех пор мужчина перестал выходить на связь. Родные пытались узнать, где находится Андрей, но все безуспешно. Тогда близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Пропавший может находиться в ДНР или в России. Поэтому добровольцы вместе с правоохранителями ищут мужчину в приграничных регионах, в том числе в Ростовской области.

У Андрея худощавое телосложение, рост - 176 сантиметров, голубые глаза.

Если вы видели Андрей Бриневского или знаете что-то о его местонахождении, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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