В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести мужчину с татуировкой орла

В Ростовской области организованы поиски 51-летнего Дмитрия Афанасьева, пропавшего без вести 2 февраля. Последний раз его видели выходящим из отделения полиции на проспекте Ленинского Комсомола в городе Шахты, направляющимся в сторону остановки «Машиносчётная».

Родственники пропавшего бьют тревогу, отмечая, что Дмитрий нуждается в медицинской помощи из-за алкогольной зависимости и эпилепсии. Хоть он и уходил из дома ранее, на столь длительный срок мужчина пропадает впервые.

В день исчезновения он был одет в чёрную куртку, чёрную кепку, серое трико с надписями, серую толстовку с капюшоном, ботинки серые с белыми вставками на белом искусственном меху.

Ростом мужчина около 162 сантиметров. Из особых примет у него вмятина на голове с левой стороны после трепанации черепа и на правом боку есть большое тату орла.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Афанасьева, немедленно сообщите по телефонам: 8-908-508-37-65, 8-939-226-47-07 или 102.
Фото: Соцсети
