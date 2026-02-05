Юноша напугал сотрудников школы на Левенцовке в Ростове игрушечным пистолетом и ножом

Фото: Donday

Днем 5 февраля в школе №72 на Левенцовке произошел тревожный инцидент: 14-летний подросток напугал сотрудников перочинным ножом и пневматическим игрушечным пистолетом, найденными в его сумке.Согласно предварительным сведениям, юноша пришел в школу, чтобы встретиться с другом. Охранник, заметив, что подросток одет не по школьной форме, провел досмотр. В сумке были обнаружены нож и игрушечный пистолет, что вызвало немедленную реакцию.Сотрудники школы активировали кнопку тревожной сигнализации. На место прибыла Росгвардия Ростовской области, которая оперативно задержала подростка и передала его в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).В ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили: "Пострадавших нет. Подросток и его мать доставлены в отдел полиции, где с ними ведут беседу специалисты по делам несовершеннолетних. После проверки будет принято соответствующее решение в рамках закона".