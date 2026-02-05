Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области жителей предупредили о дрейфе льда. Об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС 5 февраля.Напомним, уже несколько дней в Ростовской области бушует непогода: метель в сочетании с понижением температуры до -31 градуса. На водоемах происходит ледообразование.По данным специалистов, до 18:00 в Азовском море за кромкой льда волны поднимутся до 0,4-0,9 метра, днём в открытой части моря - до 1,3 метра. Также ожидается усиление ледовых процессов, дрейф льда, припай (неподвижный лед). В Таганрогском заливе - подвижка, сжатие, торошение льда (появление обломков). В юго-восточной части моря усилится ледообразование, у побережья - припай.Добавим, что дрейф льда может препятствовать судоходству: столкновение с торосами, посадка судна на мель и т. д.