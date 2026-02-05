Фото: Павел Деревянко

Павел Деревянко хочет запустить актёрский проект в Ростовской области. Об этом актер рассказал на пресс-конференции ТАСС ЮГ. Встреча состоялась 4 февраля, на которой обсуждалось открытие Клуба продюсеров креативных индустрий в регионе, где актер выступил в роли амбассадора проекта.Павел вновь выразил свою любовь к родному краю и стремление к его творческому развитию.В рамках проекта «Будет толк» Павел Деревянко планирует запустить новый актерский проект. В этом начинании он выступит в роли спикера, чтобы делиться своими знаниями и опытом с молодыми актерами, стремящимися развиваться в киноиндустрии.-Сейчас разрабатываем программу спикерства в рамках комьюнити «Будет толк». Я думаю, из этого мы будем делать людей счастливыми, - отмечает Деревянко.Проект пока находится на стадии концепции, но, вероятно, его реализация уже не за горами.