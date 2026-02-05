Два пожара за пару часов: летняя кухня и швейная мастерская сгорели в Сальском районе

Фото: Salsknews

В Сальском районе Ростовской области 4 февраля произошли два пожара с разницей всего в несколько часов. В результате полностью выгорели летняя кухня в селе Новый Егорлык и частная швейная мастерская в городе Сальске. К счастью, в обоих инцидентах обошлось без пострадавших, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.Первый пожар вспыхнул около 5:00 в селе Новый Егорлык на улице Быковского, 14. Там загорелась летняя кухня, и к прибытию пожарных огонь уже охватил 40 квадратных метров. На тушение выехали две единицы спецтехники и восемь спасателей. Пламя удалось локализовать и потушить примерно через час, предотвратив распространение на соседние постройки.Спустя несколько часов, в 8:30, новый сигнал о возгорании поступил из города Сальска. На улице Прогресс, 27а горела частная швейная мастерская. Пожар охватил 20 квадратных метров, но благодаря оперативным действиям восьми пожарных и двух единиц техники огонь был ликвидирован всего за 16 минут.Причины обоих пожаров пока устанавливаются специалистами. В МЧС подчеркивают, что в зимний период риски возгораний возрастают из-за использования обогревателей и неисправной электропроводки. Жителей района просят быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности.