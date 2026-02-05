Новости
Четыре шахтёра пострадали в результате взрыва на шахте Садкинская

Четыре шахтёра пострадали в результате взрыва, произошедшего 31 января в хуторе Голубинка на шахте "Садкинская", принадлежащей ООО "Шахтоуправление "Садкинское". Об этом сообщает портал Donday с ссылкой на свой источник.

По данным источника, взрыв не повлек за собой обрушения или возгорания в шахте. К счастью, обошлось без погибших, однако четверо горняков получили травмы различной степени тяжести.

На данный момент двое пострадавших находятся в реанимации БСМП (Больницы скорой медицинской помощи) города Шахты, еще один шахтер госпитализирован в отделение травматологии. Четвертый пострадавший был переведен для дальнейшего лечения в больницу Ростова-на-Дону.

Официальные органы пока не предоставили информации об инциденте. Причины и обстоятельства взрыва уточняются.
Фото: Правительство Ростовской области
