В парке «Лога» Ростовской области снова работают три скоростные горки для тюбингов
В парке «Лога» Ростовской области снова работают три скоростные горки для тюбингов. Зима в этом году балует снегом, и парк «Лога» с радостью подарит вам порцию острых ощущений. Скоростные трассы для тюбингов не оставят равнодушным ни одного экстремала. Три горки на любой вкус — от спокойных спусков для всей семьи и до таких, что кровь в жилах стынет.
- Зелёная горка: до 30 км/ч, длина — 240 м.
- Бордовая горка: до 30 км/ч, длина — 240 м.
- Оранжевая горка: до 50 км/ч, 252 м — вызов для самых смелых!
Работают спуски по пятницами с 16:00 до 20:00, в выходные — с 11:00 до 20:00. Услуги платные, стоимость аренды тюбинга и подъёма уточняйте на месте или по телефону парка.
А если хочется сэкономить и не уезжать далеко, Donday собрал проверенные бесплатные склоны Ростова — берите санки, ватрушки и вперёд!
- ЗЖМ: балки Рябинина, у школ № 110 и № 117, «Стройгородок» — простор для всех.
- Северный: горка у «Окей», школа № 46 — удобно и близко.
- Чкаловский: роща за школой № 109 на Стахановского — зелёный оазис.
- Каменка: крутые школьные склоны.
- Берберовка и Суворовский: уютные, домашние насыпи.
Также для катания подойдут парк Горького, Кумженская роща, парк Собино и парки «Дружба» на Капустина и бульваре Комарова. Естественные уклоны, которые идеально подходят для семейного отдыха.