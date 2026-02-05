Новости
В Ростове-на-Дону за ночь вывезли более 4 тысяч тонн снега

В Ростове за ночь вывезли более 4200 тонн снега. Об этом рассказали 5 февраля в городской администрации.

Напомним, непогода обрушилась на Ростов 2 февраля. В городе бушевала метель: всего выпало более 20 сантиметров снега.

Работы все еще продолжаются. Ночью в уборке снега задействовали 255 единиц техники: 148 привлекли дополнительно для ускорения работ. Вывезено более 4200 тонн снега. Днем 5 февраля в городе работают 130 спецмашин и почти 450 уборщиков.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
