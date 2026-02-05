Пропавшего без вести жителя Подмосковья ищут в Ростовской области

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области развернуты поиски 40-летнего Вячеслава Галкина, жителя города Егорьевска Московской области, который пропал без вести 30 января. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.По информации родственников, в тот день Вячеслав вышел из дома в Егорьевске в неизвестном направлении и не вернулся. Попытки связаться с ним по телефону не увенчались успехом. Обеспокоенные близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам, надеясь, что он может находиться на территории Ростовской области.Приметы Вячеслава Галкина:Возраст: 40 лет.Рост: около 173 см.Телосложение: худощавое.Волосы: русые.Глаза: карие.Одежда и обувь в день исчезновения: черный пуховик, черные брюки, темно-коричневые ботинки, черная шапка.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Вячеслава Галкина или видел его в Ростовской области, просят незамедлительно сообщить в полицию или по круглосуточному телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.