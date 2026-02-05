В Ростовской области планируют разрешить вылов краснокнижного русского осетра

Фото: АзНИИРХ.

В Ростовской области рассматривают возможность возобновления промысловой эксплуатации русского осетра. Об этом сообщили специалисты АзНИИРХ.Как сообщают специалисты, к 2021–2025 годам объем выпуска молоди проходных осетровых в Азовское море достиг 7,2–7,8 миллионов экземпляров в год. А в 2024 году только молоди русского осетра выпустили 6,8 миллионов экземпляров. Это максимальное значение за последние 10 лет.В ближайшие годы численность осетровых будет восстановлена. И тогда промысловую эксплуатацию осетра могут возобновить.Русский осетр занесён в Красную книгу МСОП в статусе «вид на грани исчезновения», Красную книгу России. Его вылов также запрещен на территории Ростовской области.