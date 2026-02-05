Фото: DonDay

Потепление до +12 градусов придет в Ростов. По данным синоптиков Яндекс.Погоды, к 14 февраля температура поднимется до +12 градусов.Хотя значительное потепление ожидается только к 14 февраля, уже на выходных с 7 по 8 февраля, днём температура поднимется до +2 градусов. Ночью 9 февраля возможны морозы до -12 градусов.Ранее на этой неделе в Ростове произошёл снежный коллапс из-за сильного снегопада. Пробки в городе достигали 10 баллов, а до работы, ростовчане ехали 1,5 часа вместо 30 минут. После снегопада Ростов и всю область накрыл антициклон, который принёс с собой морозы до -30 градусов.