Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области дали отбой беспилотной опасности днем 5 февраля

В Ростовской области дали отбой беспилотной опасности днем 5 февраля
В Ростовской области дали отбой беспилотной опасности днем 5 февраля. Сообщение от РСЧС поступило примерно в 15:00.

Режим беспилотной опасность в донском регионе ввели около 12:30. Жителям дали рекомендации уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика