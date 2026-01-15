В Ростовской области ищут пропавшего 62-летнего Николая Шапорева

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ведутся активные поиски 62-летнего Николая Шапорева, который исчез без вести 14 января. Родственники пропавшего бьют тревогу и обращаются за помощью к общественности, полиции и волонтерам.Известно, что мужчина вышел из своего дома, расположенного в станице Боковская, в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Близкие обеспокоены его исчезновением и просят всех, кто обладает какой-либо информацией, немедленно сообщить об этом.Мужчина ростом около 180 сантиметров и плотного телосложения. У него седые волосы и зеленые глаза.В день пропажи Николай предположительно был одет в черную куртку, синие штаны, черные галоши, черную шапку.Если вы видели мужчину на фото или вам известна любая информация о его местонахождении просьба сообщить по номеру 8 800 700 54 52.