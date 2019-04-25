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Без вести пропавшего 44-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области

Без вести пропавшего 44-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего мужчину. 44-летний Михаил Гоготов из Новобатайска не выходит на связь с 24 апреля.

Известно, что мужчина уехал на своем автомобиле марки «ВАЗ-2114» в станицу Кагальницкую. Однако там он не появился и домой не вернулся. Родственники просят помощи в поисках Михаила.

На вид ему - 45-50 лет, волосы короткие темные, глаза карие. В день исчезновения был одет в темно-серые брюки, серый свитер, черную футболку, обут в коричневые туфли.

Если вы располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба позвонить по номеру: 8-951-539-86-72.

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