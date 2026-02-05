Новости
В Ростовской области за утро 5 февраля отразили атаку 10 дронов

Утром 5 февраля в небе над Ростовской областью отразили атаку 10 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что силы ПВО работали в период с 8:00 до 13:00. Всего за этот период над регионами страны отразили атаку 29 беспилотников.

В результате атаки в Новошахтинске были выбиты стекла в частном доме, где проживает семья из четырех человек. В Батайске осколки сбитого дрона повредили грузовой автомобиль, ранив находившегося в нем мужчину. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
Фото: Donday
