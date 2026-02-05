Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Житель Ростовской области предстанет перед судом за гибель двухлетнего сына в пожаре

Житель Ростовской области предстанет перед судом за гибель двухлетнего сына в пожаре

В Ростовской области направлено в суд уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своему двухлетнему сыну. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Трагедия произошла в хуторе Слободском Семикаракорского района в ночь на 19 ноября. В небольшом частном доме произошел пожар, в результате которого погиб двухлетний мальчик. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

По предварительным данным, отец уложил ребенка спать и ушел в магазин. Перед уходом он включил обогреватель. Предположительно, именно из-за короткого замыкания обогревателя произошло возгорание. Оставшись без присмотра, малыш задохнулся в дыму.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ему грозит до двух лет лишения свободы.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в донском следкоме.
Фото: СУ СК Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика