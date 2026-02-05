Житель Ростовской области предстанет перед судом за гибель двухлетнего сына в пожаре
В Ростовской области направлено в суд уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своему двухлетнему сыну. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Трагедия произошла в хуторе Слободском Семикаракорского района в ночь на 19 ноября. В небольшом частном доме произошел пожар, в результате которого погиб двухлетний мальчик. Причиной смерти стало отравление угарным газом.
По предварительным данным, отец уложил ребенка спать и ушел в магазин. Перед уходом он включил обогреватель. Предположительно, именно из-за короткого замыкания обогревателя произошло возгорание. Оставшись без присмотра, малыш задохнулся в дыму.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ему грозит до двух лет лишения свободы.