Житель Ростовской области предстанет перед судом за гибель двухлетнего сына в пожаре

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в донском следкоме.

Фото: СУ СК Ростовской области

В Ростовской области направлено в суд уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своему двухлетнему сыну. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.Трагедия произошла в хуторе Слободском Семикаракорского района в ночь на 19 ноября. В небольшом частном доме произошел пожар, в результате которого погиб двухлетний мальчик. Причиной смерти стало отравление угарным газом.По предварительным данным, отец уложил ребенка спать и ушел в магазин. Перед уходом он включил обогреватель. Предположительно, именно из-за короткого замыкания обогревателя произошло возгорание. Оставшись без присмотра, малыш задохнулся в дыму.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ему грозит до двух лет лишения свободы.