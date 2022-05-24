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В Ростовской области разыскивают пенсионерку из ДНР

В Ростовской области разыскивают пенсионерку из ДНР
В Ростовской области разыскивают 66-летнюю женщину из ДНР, пропавшую без вести. Местонахождение Елены Конопельчевой остается неизвестным почти неделю.

Пенсионерка последний раз связывалась с родственниками 20 мая, после чего пропала. В семье женщины считают, что она могла уехать в Россию из Новоазовского района ДНР. Обеспокоенные родственники решили не медлить. Они попросили помощи у правоохранителей и волонтерских отрядов приграничных территорий.

Рост Елены составляет 162 сантиметра, телосложение среднее. У нее светло-русые волосы и карие глаза. Во что пропавшая может быть одета, неизвестно.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Елены Конопельчевой, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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