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В Ростове разыскивают пропавшую 40-летнюю женщину

В Ростове разыскивают пропавшую 40-летнюю женщину
В Ростове без вести пропала 40-летняя женщина. Местонахождение Ларисы Боровской неизвестно с 29 апреля.

В тот день жительница донской столицы отправилась в хутор Ребричанский Орловского района. С тех пор от нее нет вестей. Обеспокоенные родственники не смогли до нее дозвониться и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.

У Ларисы светло-русые волосы, голубые глаза и среднее телосложение. Рост пропавшей составляет около 168-170 сантиметров. Последний раз женщину видели одетой в короткую желтую куртку, джинсы или черное платье. На ногах у нее были черные кроссовки.

Если вам известно что-либо о местонахождении Ларисы Боровской, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

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