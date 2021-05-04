В Ростове разыскивают пропавшую 40-летнюю женщину

В Ростове без вести пропала 40-летняя женщина. Местонахождение Ларисы Боровской неизвестно с 29 апреля.В тот день жительница донской столицы отправилась в хутор Ребричанский Орловского района. С тех пор от нее нет вестей. Обеспокоенные родственники не смогли до нее дозвониться и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.У Ларисы светло-русые волосы, голубые глаза и среднее телосложение. Рост пропавшей составляет около 168-170 сантиметров. Последний раз женщину видели одетой в короткую желтую куртку, джинсы или черное платье. На ногах у нее были черные кроссовки.Если вам известно что-либо о местонахождении Ларисы Боровской, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.