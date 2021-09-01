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На Дону разыскивают пропавшую без вести уроженку Кировской области

На Дону разыскивают пропавшую без вести уроженку Кировской области
В Ростовской области разыскивают 30-летнюю женщину. Юлия Глушкова не выходит на связь с родными четвертый месяц.

Последний раз жительницу города Котельнич Кировской области видели в мае. Тогда женщина собиралась поехать в Ростов-на-Дону. С тех пор местонахождение Юлии остается неизвестным. Родственники не смогли самостоятельно найти ее и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры. Женщину разыскивают на территории всей Ростовской области.

У Юлии русые волосы, серые глаза, телосложение худощавое. Рост составляет 162 сантиметра. Во что была одета женщина в день исчезновения, неизвестно.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Юлии Глушковой, сообщите об этом по номеру: 8 (800) 700-54-52.

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