В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 61-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 61-летнего мужчину. Сергей Ващенко пропал 5 апреля.

В тот день мужчина вышел из дома в хуторе Нижнетемерницком Аксайского района. Когда спустя долгое время он не вернулся, родные забили тревогу. Они обратились в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры.

Сергей Зиновьевич имеет рост 170 сантиметров. У него нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза.

К сожалению, неизвестно, во что был одет мужчина в день пропажи.

Если вам что-то известно о местонахождении Сергея Ващенко, просьба обратиться по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
Еще по теме:

