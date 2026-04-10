Жители Ростова устали ждать детскую площадку в сквере на Карла Маркса

Фото: Rostov.ru

Жители Пролетарского района Ростова просят наконец вернуть их детям место для игр.Площадку в сквере имени Фрунзе на площади Карла Маркса увезли 30 января. Жители, пришедшие в сквер с малышами, в недоумении смотрели на голое покрытие и задавались вопросом, куда делась детская зона.Оказалось, что все из-за нарушений. Изначально в октябре 2025 года кстановили площадку, которая не соответствовала требованиям. С подрядной организацией вели претензионную работу. Исправлять некачественную работу на месте организация не стала. Площадку забрали и увезли. Горожане даже решили, что ее похитили, настолько все это было внезапно.Виновных нашли, они попали под административную ответственность за самовольные действия. А ростовчанам пообещали хорошую площадку к теплу.Близится середина апреля — и ничего нет.Жители Пролетарского района обеспокоены. Они просят не забывать об обещании и вернуть детям любимое пространство для игр.