В Ростове разыскивают без вести пропавшего 53-летнего мужчину
В Ростове разыскивают без вести пропавшего 53-летнего мужчину. Виталий Бычко перестал выходить на связь с близкими со 2 декабря.
В этот день Виталий Викторович вышел из дома в неизвестном направлении. Когда мужчина не вернулся, его родные забили тревогу. Они обратились в полицию, а затем - к волонтерам.
Пропавший ростом 175 сантиметров. У него плотное телосложение, светло-рыжие волосы и голубые глаза.
В день своей пропажи на нем была надета куртка болотного цвета, синие джинсы, серая бейсболка, на ногах - черные туфли.
Если вам известно, где находится Виталий Бычко, позвоните по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.