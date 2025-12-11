Фото: ЛизаАлерт

В Ростове разыскивают без вести пропавшего 53-летнего мужчину. Виталий Бычко перестал выходить на связь с близкими со 2 декабря.В этот день Виталий Викторович вышел из дома в неизвестном направлении. Когда мужчина не вернулся, его родные забили тревогу. Они обратились в полицию, а затем - к волонтерам.Пропавший ростом 175 сантиметров. У него плотное телосложение, светло-рыжие волосы и голубые глаза.В день своей пропажи на нем была надета куртка болотного цвета, синие джинсы, серая бейсболка, на ногах - черные туфли.Если вам известно, где находится Виталий Бычко, позвоните по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.