В Ростове рассматривают вариант проведения традиционного «Бессмертного полка»

В Ростове-на-Дону местные власти определяются с форматом проведения «Бессмертного полка». Об этом портал DonDay проинформировал координатор Всероссийского движения «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрей Кудряков.

Организатор памятной акции сообщил, что к празднику Великой Победы на окнах муниципальных объектов и транспорте разместят портреты героев. Он добавил, что в школах появятся стены «Бессмертного полка». Кроме того, Андрей Кудряков подчеркнул, что на текущий момент неизвестно, смогут ли жители региона пройти с изображениями фронтовиков по улицам.

Однако решение об очном проведении шествия еще не приняли. Точное решение зависит от властей Ростовской области и станет известно после 15 апреля.

Отметим, что в донском регионе акция не проводится уже несколько лет кряду из соображений безопасности.
Фото: Миус Фронт.
