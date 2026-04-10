В Ростове рассматривают вариант проведения традиционного «Бессмертного полка»

Фото: Миус Фронт.

В Ростове-на-Дону местные власти определяются с форматом проведения «Бессмертного полка». Об этом портал DonDay проинформировал координатор Всероссийского движения «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрей Кудряков.Организатор памятной акции сообщил, что к празднику Великой Победы на окнах муниципальных объектов и транспорте разместят портреты героев. Он добавил, что в школах появятся стены «Бессмертного полка». Кроме того, Андрей Кудряков подчеркнул, что на текущий момент неизвестно, смогут ли жители региона пройти с изображениями фронтовиков по улицам.Однако решение об очном проведении шествия еще не приняли. Точное решение зависит от властей Ростовской области и станет известно после 15 апреля.Отметим, что в донском регионе акция не проводится уже несколько лет кряду из соображений безопасности.