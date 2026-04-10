За почти 11 млн рублей продают офисное помещение в недострое Ростова. Речь идет об объекте на Красноармейкой, 16 возле главного ЖД вокзала. Публикация появилась на популярном сайте объявлений.Автор предлагает помещение площадью 35,9 квадратных метров на 14-м этаже. Судя по фото там уже готовый ремонт, обустроенные кабинеты с необходимой техникой и авторским дизайном. За все это владелец хочет 10,9 млн рублей. Один квадратных метр оценивается в 300 тысяч рубелей.Всё бы ничего. Объект находится в центре города и имеет, судя по изображению, хорошее состояние. Но есть проблема. Дело в том, что бизнес-центр не могут достроить с 2006 года. Из-за финансовых трудностей строительство заморозили. Успели сделать 16 этажей из 22. Сейчас там голые бетонные конструкции, который заброшено уже почти 20 лет.Этого автор объявления не учел. В описании также говорится о пяти конференц-залах разного формата, переговорных премиум-класса, а также соответствии с высшим стандартам и оснащении передовыми инженерными системами.Если кто-то откликнется на предложение, его ждет большое разочарование.