Рынкам на Темернике в Ростове грозит закрытие. Накануне в торговые точки на Лелюшенко нагрянули сотрудники полиции, после чего провели рейд и выявили ряд нарушений. В основном они касались торговых павильонов, которые установлены с нарушениями.Замечания в отведенное время не были учтены. Все сведения передали в городское управление торговли. Не исключено, что очередной рейд окажется закрытием.Напомним, что два рынка, «Первый Темер» и «Белый Темер», временно закрыли. Как рассказал директор торговых точек Шамиль Карабашев, причиной стала нехватка документов по СанПину. В настоящее время идет разбирательство. Откроют их или нет, неизвестно.