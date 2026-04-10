Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Рынкам на Темернике в Ростове грозит закрытие

Рынкам на Темернике в Ростове грозит закрытие. Накануне в торговые точки на Лелюшенко нагрянули сотрудники полиции, после чего провели рейд и выявили ряд нарушений. В основном они касались торговых павильонов, которые установлены с нарушениями.

Замечания в отведенное время не были учтены. Все сведения передали в городское управление торговли. Не исключено, что очередной рейд окажется закрытием.

Напомним, что два рынка, «Первый Темер» и «Белый Темер», временно закрыли. Как рассказал директор торговых точек Шамиль Карабашев, причиной стала нехватка документов по СанПину. В настоящее время идет разбирательство. Откроют их или нет, неизвестно.
Фото: МВД РО
2 1

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика