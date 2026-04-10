Фото: Приют Счастливчик

В Каменске-Шахтинском волонтеры спасли кота с ужасной раной на голове. Сотрудники приюта «Счастливчик» рассказали трогательную историю спасения кота.Животное, получившее кличку Вегас, было найдено в начале апреля на мусорной площадке неподалеку от ЗАГСа. Прохожие, обнаружившие несчастного, были шокированы состоянием кота. Вместо того чтобы обратиться за помощью, животное вынуждено было искать пищу в мусорных баках.Прибыв в ветеринарную клинику, Вегас был настолько напуган, что долгое время не давался осмотреть. Его страх перед людьми был настолько велик, что потребовалось время, чтобы завоевать его доверие. После осмотра врачи приняли решение о проведении ряда хирургических вмешательств.- Вегасу провели несколько операций, – сообщили представители приюта. – Сначала ему тщательно зачистили гнойную рану, а затем провели кастрацию.Как выяснилось, Вегас – пожилой кот, страдающий от недостатка зубов и крайнего истощения. Ему предстоит длительный курс лечения и реабилитации. Несмотря на видимый прогресс в заживлении раны, кот по-прежнему испытывает сильный стресс во время медицинских процедур, особенно болезненные уколы, от которых он пытается вырваться.