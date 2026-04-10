Один человек погиб и трое пострадали во время ЧП на шахте Ростовской области

В Красносулинском районе Ростовской области произошла трагедия: в результате непроизвольной детонации на шахте погиб один человек, еще трое получили ранения. Информация об этом поступила от регионального следственного управления.

Инцидент случился сегодня, 10 апреля, в ходе проведения работ по заряжению забоя монтажной камеры на шахте "Шерловская-Наклонная". В этот момент произошёл хлопок, который и повлёк за собой гибель и ранение людей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты следственного управления.

Прокуратура Ростовской области также проводит проверку по данному случаю.
Фото: Прокуратура Ростовской области
