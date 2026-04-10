В Новочеркасске десятки жителей пришли проститься с умершей после родов девушкой

Фото: DonDay

В Новочеркасске похоронили умершую после родов 27-летнюю девушку. В последний путь Анну Малову проводили 10 апреля, ее предали земле на кладбище на Ростовском выезде. Об этом сообщает Donday.ru. [justify][/justify]Погода в день похорон была соответствующей – пошел сильный дождь. Как будто само небо плакало, прощаясь с Анной. Проститься с ней пришли десятки жителей. Люди принесли огромные букеты роз и оставались скорбеть до конца всей процессии.Сложнее всего пришлось семье и мужу. Родственники склонили головы и не смогли сдержать слез.После того, как гроб погрузили в землю, родные еще долго стояли и не могли поверить, что Ани больше нет.Жуткая трагедия потрясла Ростовскую область 7 апреля. В тот вечер 27-летняя жительница Новочеркасска лежала в местном роддоме со схватками. После введения эпидуральной анестезии ей резко стало плохо – онемели ноги и начались судороги. Несколько часов роженица жаловалась врачам, друзьям и близким на свое состояние. Однако медработники продолжали вводить обезболивающее средство, которое оказалось для Анны смертельным. Она скончалась в тот же день.