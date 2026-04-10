Третьи сутки близкие ищут пропавшего без вести 47-летнего жителя Ростовской области

Третьи сутки близкие ищут пропавшего без вести 47-летнего жителя Ростовской области

Поиски пропавшего без вести 47-летнего мужчины из Новочеркасска продолжаются уже третий день. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Евгений Усачев покинул свое жилище в утренние часы 8 апреля, не уведомив никого из близких о своих намерениях. Изначально обеспокоенные родственники самостоятельно пытались установить местонахождение Евгения, но их усилия оказались безрезультатными. После этого они были вынуждены обратиться за содействием в правоохранительные органы.

На вид пропавшему 47 лет, он среднего роста, худощавого телосложения, имеет светлые волосы. В день своего исчезновения мужчина был одет в рабочую спецодежду темно-синего цвета и черную обувь.

Любую информацию о возможном местонахождении Евгения Усачева просят передать по номерам 8(8635)-25-92-20 или 02.
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
